Cesena, il robot del Liceo Scientifico “Righi” vince la Onit Sumobot Cup

Venerdì 24 novembre si è tenuta la terza edizione della Onit Sumobot Cup, iniziativa organizzata da Onit a conclusione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro svolto in azienda dai 12 ragazzi provenienti da tre scuole secondarie di Secondo Grado della città di Cesena (Liceo Scientifico Augusto Righi, I.T.T. Blaise Pascal e I.T.C. Renato Serra).

Durante la primavera, il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in Onit ha dato agli studenti la possibilità di mettere alla prova le proprie competenze in materia IT, di apprenderne di nuove e soprattutto di sperimentare la quotidianità di una realtà aziendale operante nel settore delle nuove tecnologie. Inoltre i ragazzi sono stati suddivisi in squadre e, lavorando in team, hanno costruito e programmato i robot da combattimento che si sono poi sfidati venerdì sul ring della Onit Sumobot Cup.

L’evento, giunto alla terza edizione, si è svolto anche quest’anno nell’Aula Magna del Campus Universitario di Cesena, spazio che l’Alma Mater Studiorum ha messo a disposizione per accogliere Onit, le squadre della Sumobot Cup e il pubblico composto dagli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado della città.

Un luogo scelto proprio per via del suo essere punto di incontro ideale tra mondo della scuola e quello dell’Università, fondamentale per creare relazioni e facilitare lo scambio di conoscenza. E proprio sin questo senso si inserisce l’intervento di Matteo Ferrara, professore dell’Alma Mater Studiorum, che durante la pausa dai robo-combattimenti ha illustrato al pubblico l’offerta formativa Unibo per quanto riguarda i corsi di laurea in materie IT.

Nel corso della mattinata anche Onit ha raccontato qualcosa di sé e dei suoi progetti, grazie a una serie di interventi targati Onit e finalizzati a far comprendere l’importanza dell’IT nella vita di tutti i giorni, come quello di Michela Costa (Progettare software per il Pronto Soccorso), di Marco Modigliani (Computer Vision al servizio dell’industria) e di Giammarco Amadori (l’app Onit Smart dedicata al marketing sportivo).

“Ogni anno la Sumobot Cup ci conferma che c’è un modo per sfruttare a pieno le potenzialità del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, valorizzandolo e rendendolo un’opportunità concreta - afferma Fabio Piraccini, Ceo di Onit - grazie alla Onit Sumobot Cup i ragazzi hanno imparato cose nuove, hanno conosciuto il mondo del lavoro e hanno acquisito elementi importanti per decidere del loro futuro con una maggiore consapevolezza. Inoltre si sono divertiti, cosa fondamentale per far sì che i giovani si avvicinino al modo dell’IT con la giusta curiosità. Ecco perché credo che la giornata di oggi sia una vittoria congiunta per Scuola, Università e mondo del lavoro”

E, a proposito di vincitori, sul gradino più alto del podio della Onit Sumobot Cup alla fine è salito SurryBot, robot della squadra del Liceo Scientifico A. Righi che ha portato i ragazzi e la scuola ad aggiudicarsi il premio in denaro messo in palio da Onit.

Con l’augurio, ovviamente, che possa essere speso per alimentare la passione dei ragazzi per la tecnologia.