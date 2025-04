Cesena, il ritrovo degli eterni ragazzi della quinta C del “Serra” 44 anni dopo il diploma

I “ragazzi” della quinta C del 1981 dell’Istituto Tecnico Renato Serra di Cesena, si sono dati appuntamento dopo ben 44 anni dal diploma di maturità, nella splendida cornice del Castello di Ribano, sulle prime colline di Savignano sul Rubicone.

Una splendida serata, tutti attorno a una bella tavola imbandita dove, fra una pietanza e un brindisi, ciascuno ha raccontato del proprio lavoro, della famiglia, dei figli, dei nipoti; dopo questi inevitabili aggiornamenti, hanno preso il sopravvento i ricordi, gli scherzi, le cene con i professori, le goliardate degli anni di scuola e in particolare dell’anno scolastico 1980-1981 concluso con l’esame di maturità.

Questa “cena di classe” può considerarsi come una prova generale in quanto tutti si sono dati appuntamento al prossimo anno (compresi gli assenti sul registro di questo evento) per festeggiare assieme il 45^ anno dal Diploma.