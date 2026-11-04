Cesena, il ricordo di Filippo Boschi vive nel cane guida Ronnie: “Si chiama come il suo barboncino”

Si chiamerà Ronnie uno dei 7 labrador della cucciolata destinata ai non vedenti dell’associazione Lions, a cui la famiglia Boschi ha deciso di destinare i 3200 euro raccolti in memoria del figlio Filippo Boschi, scomparso prematuramente all’età di 27 anni a causa di una leucemia. Avrà lo stesso nome del barboncino che Filippo e la fidanzata Sara avevano adottato nel 2024, e che ora è affidato alle cure di Sara. “Filippo aveva un rapporto speciale con gli animali, un’intesa unica e se ne è occupato anche nei suoi studi - ha raccontato il padre Piero Boschi - l’idea di destinare i fondi raccolti a Lions è stata di mia moglie Cristina Torroni. Stavamo guardando una trasmissione in tv sui cani guida, e abbiamo pensato che fosse bello destinare quello che abbiamo raccolto a un ente che fa del bene anche al di fuori dell’ambito oncologico. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e gli amici di Filippo, che partecipano sempre con entusiasmo e ci stanno vicino”.