Cesena, il ricordo di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo

Il “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice è cominciato con la deposizione da parte del vicesindaco di Cesena Christian Castorri di una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro alla base della targa che ricorda il sacrificio dello statista Presidente della Dc.

Il 9 maggio del 1978 all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a Roma, la Polizia ritrovò il corpo senza vita del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito 55 giorni prima, in via Fani, dalle Brigate Rosse. Istituita nel 2007, e celebrata per la prima volta il 9 maggio dell’anno successivo, la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo ricorda e tributa il riconoscimento dell’Italia alle vittime e il sostegno morale e la vicinanza umana alle loro famiglie. Coincide con l’anniversario dell’uccisione dell’Onorevole Aldo Moro e unisce, nel ricordo, tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di matrice estremista.

Alla cerimonia commemorativa di questa mattina hanno preso parte, oltre all’Amministrazione comunale, la Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena Ines Briganti, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale, la Presidente del quartiere Centro Urbano Aldina Baldacci, le associazioni d’arma e combattentistiche e una piccola rappresentanza di studenti.