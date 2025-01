Cesena, il recupero dagli infortuni e i traumi dello sport: Shpendi relatore d’eccezione al Liceo Scientifico

Al Liceo Scientifico Righi di Cesena, l’incontro tra scienza e sport continua a suscitare grande interesse tra gli studenti delle classi terze impegnati nel programma nazionale di eccellenza “Biologia con curvatura biomedica”.

Nei mesi di dicembre e gennaio gli studenti hanno concentrato l’attenzione sull’apparato muscoloscheletrico e il 20 gennaio, durante una lezione molto partecipata, il dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha approfondito il tema invitando come ospite speciale il centravanti del Cesena, Cristian Shpendi, per una riflessione diretta sui traumi nello sport, la loro valutazione e il trattamento riabilitativo.

Shpendi ha raccontato agli studenti le difficoltà legate agli infortuni calcistici, la strada, a volte lunga, della riabilitazione e ha dato testimonianza di quanto la perseveranza, la disciplina e un corretto stile di vita siano essenziali, non solo per eccellere nello sport, ma anche per una vita sana ed equilibrata. Questa lezione è stata un’occasione speciale per gli studenti per comprendere come lo sport si integri con la medicina e come sia la forza fisica che quella mentale siano fondamentali per superare gli ostacoli e proseguire nel miglioramento, anche nei momenti più difficili.