Cesena, il re dei liquori sul trono a Francoforte: dopo l’assenzio, trionfa “Lo Scorretto”

Per il secondo anno consecutivo, la distilleria romagnola “Breaking Booze” sale sul podio in un concorso internazionale. Dopo il secondo posto ottenuto nel 2025 al “London Tasting Award” con la specialità della casa, l’assenzio, è arrivata lo scorso aprile un’altra medaglia, questa volta d’oro.
A trionfare al “Frankfurt International Trophi” 2026 è stato “Lo Scoretto” di Enrico Mondardini e Marco Palmizio, il liquore al caffè dall’identità romagnola che non ha lasciato dubbi all’esperta giuria del settore. Nella distilleria “Breaking Booze” a Bulgarnò, nel corso dell’anno, si recano anche numerosi produttori locali che, affidandosi alle competenze di Enrico e Marco, riescono a dar vita a proposte gustose ed interessanti.