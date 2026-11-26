CESENA. È “in condizioni stabili, e la prognosi resta riservata”, il ragazzino sui 12-14 anni coinvolto nell’incendio avvenuto nella notte in uno stabile di via di Corticella a Bologna e ricoverato al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena, dopo una prima seduta di Ossigenoterapia Iperbarica (Oti) a Ravenna. Ne dà notizia l’Ausl della Romagna. Il ragazzino, che domani eseguirà una nuova seduta di Oti, “è sottoposto a tutte le terapie necessarie in questo momento, specifiche anche per il danno inalatorio, e a trattamento intensivo con monitoraggio multiparametrico costante”. A quanto risulta sono in condizioni stabili anche le altre persone ricoverate in ospedale dopo il rogo, a seguito del quale l’intero stabile è stato evacuato e dichiarato inagibile.