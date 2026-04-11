Cesena, il questore: “Nel 2025 impiegati 1.500 poliziotti per le manifestazioni sportive, una cifra aberrante”

Alla festa della Polizia di ieri, venerdì 10 aprile, a Cesena, a fare gli onori di casa è stato il questore Claudio Mastromattei, che pur ammettendo che il territorio «non è un’isola felice» sul piano della criminalità, ha evidenziato risultati importanti, tra cui «spicca l’aumento del 50% degli arresti, il numero di fogli di via raddoppiato, il calo di furti dell’8% e, grazie all’ottimo e oscuro lavoro dell’ufficio immigrazione, gli accompagnamenti alla frontiera quadruplicati». Infine, gli eventi pubblici: «L’anno scorso abbiamo impiegato 2mila poliziotti per l’ordine pubblico, 1.500 solo per le manifestazioni sportive. Una cifra che ritengo aberrante e sconveniente», ha commentato il questore.