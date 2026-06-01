Cesena, il Quartiere Oltresavio vuole la bicipolitana Dismano e coltiva idee per il laghetto al Parco Ippodromo

Tra i principali aspetti su cui sta lavorando il Consiglio del Quartiere Oltresavio emergono quelli che riguardano la sicurezza stradale, la cura dell’ambiente e l’organizzazione di momenti conviviali. Se ne è discusso di recente, anche col coinvolgimento diretto dei residenti. «Su questi temi ogni persona può fare la propria parte - sottolinea il presidente Alessandro Maltoni - Vogliamo anche migliorare l’aspetto comunicativo, perché è importante ci sia un dialogo continuo tra cittadini, consiglieri e amministrazione, per essere il più possibile centrati quando emergono problemi e segnalazioni».

Mobilità sostenibile e sicura

Per il presidente, sul versante della sicurezza stradale «serve innanzitutto un cambio di pensiero dal punto di vista culturale. Molte delle situazioni pericolose si creano per come guidiamo. La figura del pedone dovrebbe tornare centrale. Come Consiglio di Quartiere, stiamo lavorando per comprendere quali siano le zone più critiche al fine di potenziare la sicurezza stradale. Ma prima di tutto incide il senso civico che mettiamo alla guida».

L’Oltresavio presenta una notecole complessità, in quanto - osserva Maltoni - «è vasto ed eterogeneo. Gli interventi che potrebbero servire nelle frazioni verso Forlimpopoli divergono da quelli per le frazioni a ridosso del centro. Per quelle che sono le risorse disponibili, il piano per il rifacimento del manto stradale è buono. Siamo fiduciosi e sollecitiamo i cittadini ad utilizzare le apposite app per segnalare buche o altre problematiche».

Sul tema della mobilità sostenibile, «è importante utilizzare mezzi alternativi alle auto. Le piste ciclabili sono una risorsa: così come Diegaro è collegata al centro urbano, sarebbe importante realizzare una bicipolitana anche lungo via Dismano».

Aree verdi e rifiuti

«La commissione ambiente - prosegue Maltoni - sta lavorando sul tema della pulizia dei parchi e della raccolta rifiuti. Anche in questo caso invitiamo i cittadini a segnalare sulle apposite app, quali il “Rifiutologo” e “Cesena segnala”, gli spazi che non sono curati adeguatamente. Inoltre, insieme agli uffici competenti, stiamo riflettendo su come valorizzare i parchi del quartiere sia con arredo urbano, sia come spazi di aggregazione».

Laghetto Parco Ippodromo

Sulle proposte per la riqualificazione del laghetto al Parco Ippodromo, lanciate nei giorni scorsi dal concittadino Stefano Balzani, il presidente si mostra molto interessato: «Le idee sono concrete e realizzabili, mi confronterò con il Consiglio di Quartiere e l’amministrazione comunale per capire come svilupparle. Se queste proposte dovessero andare avanti, sarebbe interessante ascoltare anche altri cittadini per implementare l’idea di base. Balzani è stato un bell’esempio di cittadinanza attiva. Siamo lieti di accogliere nuove proposte dai cittadini».

Colletta alimentare

Segnali incoraggianti nel settore sociale. Durante la colletta alimentare del 18 aprile scorso, sono state raccolte oltre 2 tonnellate di cibo a lunga conservazione e 145 prodotti per l’igiene e il tutto è stato devoluto alle Caritas del quartiere.

Giornate di quartiere

Saranno quattro i momenti di aggregazione nel quartiere, in fase di definizione e pianificazione. Nel mese di luglio tre serate di festa sono in programma in piazza Anna Magnani, organizzate con la collaborazione dei commercianti. Nelle prime due settimane di settembre è prevista invece la festa di quartiere, che probabilmente, si terrà al Parco Ippodromo. Le commissioni giovani-scuola-comunicazione e sport hanno incominciato a muoversi per coinvolgere nelle iniziative le associazioni del territorio e quelle sportive.