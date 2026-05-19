Cesena, il quartiere Cesuola perde due servizi preziosi: dopo l’estate addio alla cucina della scuola e al Commissariato di polizia

Incomprensioni sul “Progetto di comunità”, che hanno portato a respingere la bozza delle attività stilate dalla Fondazione “Riusiamo l’Italia”, chiedendo un incontro chiarificatore con l’assessore Lorenzo Plumari e la chiusura della cucina alla scuola di Ponte Abbadesse a fine stagione sono stati i due punti più spinosi trattati nell’ultima seduta del Consiglio del Cesuola.

Progetto di comunità

Il presidente del Quartiere, Paolo Zaghi, parla di «errore di comunicazione» a proposito del “Progetto di comunità” e ha chiesto a Plumari di prolungare i tempi di revisione del programma di attività, che «non concorda con le nostre idee» ed è stato preparato «senza che ci sia stato ancora nessun contatto diretto con le singole associazioni». Poi evidenzia: «Nella scelta e nel rendiconto delle attività per il quartiere vorremmo essere partecipi anche noi consiglieri». Il 7 aprile scorso si era tenuto un appuntamento a cui avevano preso parte due rappresentanti della Fondazione “Riusiamo l’Italia”, i consiglieri e una quindicina di associazioni. «Era nata qualche ipotesi di attività – spiega il presidente – ma nulla di definitivo. Ma l’ente è andato avanti con quello che era emerso, senza confrontarsi con noi». Così nella bozza messa a punto, «non concordata né conosciuta dai consiglieri fino al momento della ricezione», compaiono associazioni e attività legate all’ambito sociale, mentre il Consiglio è più orientato a quello sanitario, territoriale, sportivo-culturale, e in parte sociale. Il 5 maggio l’Amministrazione ha inviato al Quartiere quel documento già compilato, dando una settimana di tempo per approvare le attività. «Un margine temporale troppo limitato per rivedere le proposte e contattare le associazioni desiderate», fa notare Zaghi, che quindi ha contattato l’assessore, che si è reso disponibile per rivedere i tempi e chiarire la modalità di coinvolgimento del Quartiere.

Mensa

La cucina della scuola di Ponte Abbadesse chiuderà i battenti al termine dell’anno scolastico. Dal prossimo mese di settembre, i pasti per la materna e il nido verranno preparati nella nuovissima mensa dell’asilo dell’Osservanza. I bambini della primaria riceveranno invece i pasti dalla mensa “Violante” di Case Finali. Alcuni genitori hanno proposto ai consiglieri di organizzare un incontro con l’assessora Elena Baredi per comprendere i motivi della chiusura.

Sicurezza

Per monitorare il transito dei veicoli in via Sorrivoli, i consiglieri del Cesuola hanno chiesto all’Amministrazione di installare una telecamera. Hanno inoltre proposto di adottare sistemi di videosorveglianza aggiuntivi nella frazione di Ponte Abbadesse, a seguito del trasferimento del Commissariato di Polizia al Caps, in programma il mese prossimo, che si teme possa rendere più insicura la frazione che era nelle vicinanze. Infine, si punta a intensificare il controllo di vicinato.

Festa

Si articolerà in due giornate la festa di quartiere. Il 28 maggio è in programma una corsa-camminata non competitiva intitolata ad “Amleto Gazza”, storico ex presidente di quartiere: partenza alle 19 dalla scuola primaria di Ponte Abbadesse e arrivo nel medesimo punto. Il 31 maggio, sempre nel parco della scuola, si terrà un secondo momento conviviale, dalle 16, con spettacoli e giochi per bambini a cura dell’associazione “Drago Blu”; alle 18 si esibiranno i ballerini di “Cesena Danze”; dalle 20.30 entrerà in scena la compagnia dialettale “Al ciacri”.