Cesena: il punto bus si trasferisce da piazzale Karl Marx alla galleria di Corso Cavour

A partire da domani, mercoledì 7 febbraio, la storica biglietteria Start di Piazzale Karl Marx a Cesena non sarà più attiva. Il nuovo Punto Bus aprirà presso la Galleria Cavour, al civico numero 14.

La riapertura è fissata per sabato 10 febbraio. Per consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la riapertura, la biglietteria resterà chiusa dal 7 al 9 febbraio.

Per l’acquisto dei titoli di viaggio ci si potrà rivolgere alle rivendite autorizzate presenti in zona stazione: Edicola della stazione e Non solo tabacchi, presenti all’interno della stazione, Alimentari Hai (Piazza Sanguinetti, 126), Bar Capolinea (Piazza Sanguinetti, 92).

Si ricorda, inoltre, che a bordo bus è sempre possibile acquistare titoli di viaggio con carte di credito e virtualizzate, grazie alla tecnologia StarTa