Cesena, il Punto Anziani di San Mauro alla mostra dello storico calzolaio di Borello

Una giornata all’insegna dei ricordi, della condivisione e della riscoperta delle tradizioni contadine. È quella vissuta dal gruppo del Punto Anziani di San Mauro durante la visita alla mostra privata di Cesare Magnani, storico calzolaio oggi 90enne, che nel corso degli anni ha saputo trasformare la passione per il mestiere artigiano e per il collezionismo in una straordinaria raccolta di testimonianze della civiltà contadina conservata a Borello.

La visita, a cui ha preso parte anche l’Assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari, è stata accolta con grande entusiasmo dai partecipanti. Proprio tra i reperti in mostra alcuni visitatori hanno iniziato a raccontarsi storie personali, ricordi d’infanzia e frammenti di vita vissuta. Per gli anziani presenti è stata un’occasione preziosa per aggiungere nuove testimonianze a quelle già custodite nella memoria, ritrovando nei tanti oggetti esposti un legame con le proprie radici e con un passato condiviso.

“Ringraziamo Cesare Magnani per la cura e la passione con cui ha conservato questo patrimonio, preziosa memoria della nostra storia. Un ringraziamento particolare va alla sua famiglia e al nipote Gianmarco Venturi, che ha reso possibile organizzare la visita. Abbiamo vissuto una giornata che ha dimostrato come custodire gli oggetti del passato significhi anche conservare storie, emozioni e tradizioni, offrendo alle persone l’occasione di incontrarsi e riconoscersi in una memoria comune”, scrivono i visitatori di San Mauro.