Cesena, il progetto di ristrutturazione della zona Vigne al centro di una tre giorni di studi

Sperimentare, in un sistema di relazioni internazionale, processi di rigenerazione urbana mettendo al centro la componente ambientale. È questo il focus di “WeGenerate”, il progetto europeo riguardante il futuro della zona Vigne, alle spalle della Stazione ferroviaria, realizzata negli anni ‘60 come quartiere popolare INA Casa su terreni un tempo destinati alla coltivazione agricola. Questo quartiere oggi necessita di una nuova pianificazione e ri-definizione dei servizi per poter rispondere ai bisogni delle famiglie che lo popolano e di tutti coloro che vi transitano.

A seguito dell’esperienza urbana di “City@Heart”, del tutto incentrata sul centro storico malatestiano, da mercoledì 23 a venerdì 25 ottobre Cesena sarà protagonista attiva di un nuovo progetto europeo. Si tratta di “WeGenerate - Co-creating People-Centric Sustainable Neighbourhoods through Urban Regeneration” finanziato dal programma europeo “Horizon Europe” relativo a interventi di rigenerazione sostenibile, inclusiva e accessibile di quartieri.