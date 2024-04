Cesena, il progetto del nuovo Roverella presentato a Berlino

Un intervento assunto come punto di riferimento nell’ambito delle politiche legate alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione di immobili. Il progetto “Abitare sociale Cesena – Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella in centro storico” di Comune di Cesena e di Asp Cesena-Valle Savio è stato presentato a Berlino nell’ambito del programma europeo “Living Spaces”. A illustrare gli elementi che ben inquadrano il percorso che ha portato poi all’avvio dei lavori e a una visione futura dell’intero complesso, è stata l’Assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni, affiancata dalla Dirigente Settore Governo del Territorio, Paola Sabbatini.

“Living Spaces” è un programma organizzato da Eurocities, la più grande rete di città europee, finanziato dalla Commissione Europea e pensato per gli enti locali al fine di condividere le esperienze, scambiarsi buone pratiche inerenti politiche territoriali e progetti urbani innovativi. Comprende inoltre la visita a casi studio di successo. Centrale di queste giornate di scambio è stato il workshop tra le varie città europee presenti insieme a Cesena, avente ad oggetto “Smart cooperation for urban development”, in cui sono stati condivisi metodi e strategie sperimentate nel panorama europeo in interventi di rigenerazione urbana in cui alloggi residenziali si integrano a funzioni dedicate alla comunità. Temi di confronto sono stati la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle trasformazioni urbane, la governance di questi processi ed il coinvolgimento della comunità in cui si inseriscono.

“Nell’ambito di questa importante rassegna – commenta l’assessora Cristina Mazzoni – abbiamo potuto condividere l’esperienza in corso del Roverella, che restituirà importanti spazi pubblici del centro storico ad una fruizione di tutti, in una varietà di funzioni. Attualmente in fase di cantiere, questo importante complesso architettonico cittadino, con una forte vocazione sociale e comunitaria, restituirà a Cesena spazi abitativi, sociali, dedicati alla cultura, alla ristorazione e a funzioni ricreative aperte a tutti. Il concetto di ‘comunità’ ci ha accompagnati sin dalle prime progettualità e sarà al centro del prossimo percorso che coinvolgerà, ulteriormente, enti e tutti i soggetti, anche privati, che attiveranno ed animeranno questi spazi. Come per Cesena, in tutte le esperienze condivise a Berlino, l’attenzione alle persone e alle comunità in cui i progetti si inseriscono, per creare spazi che facilitino l’interazione e la coesione sociale, sono centrali nei processi di trasformazione e di rigenerazione, nella ricerca di qualità urbana intesa come integrazione fisica sociale ed economica con il contesto urbano”.

La presentazione berlinese inoltre ha fornito inoltre l’occasione per visitare il multipremiato Blumengrossmarkt, progetto urbano residenziale che integra numerose funzioni e spazi sociali dedicati alla comunità che è stata essa stessa parte attiva della co-progettazione.