Cesena, il professore di Storia Moderna dona la sua collezione 11mila libri alla Malatestiana

Il patrimonio della Biblioteca Malatestiana di Cesena si arricchisce di un nuovo, importante fondo, donato al Comune di Cesena dal professore riminese Angelo Turchini, già docente di Storia Moderna all’Università Cattolica di Milano e di Archivistica all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Turchini ha deciso di donare alla Malatestiana la sua collezione personale, composta da circa 11.000 volumi e da un ricco archivio frutto della sua attività di ricerca e di insegnamento accademico. Il fondo, ritirato in questi giorni, è stato ritenuto di grande interesse storico e culturale, e verrà reso disponibile al prestito una volta terminata la fase di catalogazione.

“Luogo di studio, di conoscenza e di sapere – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – la nostra Biblioteca Malatestiana continua ad accrescere il suo patrimonio, grazie anche a donazioni di interessanti fondi documentari come quello raccolto da Angelo Turchini, già professore di Storia moderna all’università Cattolica di Milano e di Archivistica all’Università di Bologna, tra i più prolifici scrittori romagnoli con oltre novanta volumi al suo attivo. Particolarmente interessato all’età moderna, il professore Turchini si è dedicato alla realtà storica e archivistica della Romagna, senza trascurare l’età contemporanea, con volumi dedicati agli sfollati, alla Resistenza e a diversi movimenti giovanili. A questi vari àmbiti di ricerca appartengono anche i numerosissimi volumi giunti in Malatestiana, che ora procederemo a esaminare uno per uno, per stabilirne la destinazione più consona. Siamo molto grati al professor Turchini per questo suo significativo gesto, che arricchisce in modo importante il patrimonio culturale della città e rappresenta un prezioso strumento di studio e approfondimento per le generazioni future”.

I volumi trattano una vasta gamma di tematiche riguardanti: storia dell’Italia, della Chiesa, delle religioni, ex voto, santuari e feste, storia e metodologia della ricerca storica, Stati d’Italia in età moderna, Stati Europei, Riforma e Controriforma, Guerra dei 30 anni, storia della scuola e dell’Università, archivistica e archivi, rapporti fra Stato e Chiesa, movimenti sociali, cultura politica e sociale, classici della letteratura e romanzi, Italia religiosa, storia di Milano e di San Carlo Borromeo, storia di Rimini e del Tempio Malatestiano, Leon Battista Alberti, inquisizione ed eresie, storia della Repubblica di San Marino, storia del fascismo locale, storia della Romagna, storia di Ravenna, Cesena, Forlì, Cervia, Faenza, Imola e documentazione sulla Linea Gotica.