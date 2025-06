Cesena, il primo uomo colpito col taser in città nel 2022 picchia di nuovo un poliziotto: arrestato

Il suo nome resterà negli annali della cronaca nera cittadina per essere stata la prima persona a subire dalle forze dell’ordine una scarica elettrica col taser. Anzi, due, perché la prima non era bastata a bloccarlo. Adesso ci sono stati strascichi inattesi di quell’episodio, che risale al mese di novembre del 2022, quando aggredì gli agenti, e ne ferì due, durante lo sgombero forzato dell’ex azienda “Sacim”, dove lui e altri senzatetto avevano trovato riparo. Fino a fare scattare un arresto, trasformando in una potenziale pena detentiva quella che inizialmente era solo una sanzione pecuniaria, a seguito di un decreto penale di condanna per occupazione abusiva di edificio privato.

Ad aggravare la posizione di un 38enne italiano di origine marocchina, che a quanto pare ha un rapporto “complicato” con chi indossa la divisa, è stato un controllo effettuato due mattine fa da agenti della Polizia di Stato, in piazzale Silver Sirotti, sul retro della stazione ferroviaria.

L’uomo, di fatto senza fissa dimora, non avendo mai pagato la multa che gli era stata inflitta per l’invasione della ex “Sacim” se l’era vista convertire in 6 giorni di arresti domiciliari, che non ha mai scontati. Quando ha sentito il fiato sul collo dei poliziotti, con la prospettiva di pagare il suo debito in sospeso con la giustizia, ha sferrato un pugno a un agente. Un’aggressione documentata da immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza installato in zona, che si è tradotta in una contusione refertata in pronto soccorso, con una prognosi di un paio di giorni.

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocata d’ufficio Eleonora Montaletti, è comparso davanti al giudice Ramona Bizzarri (il pubblico ministero che segue il caso è invece Elisa Faenza), che ha convalidato l’arresto; l’uomo è stato poi rimesso temporaneamente in libertà, con la misura dell’obbligo di dimora fuori dal comune di Cesena, almeno finché non dovrà affrontare il processo per direttissima, tra una decina di giorni.