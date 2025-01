Cesena, il primo dell’anno la salita al Barbotto di 200 ciclisti

In 200 da Cesena al Barbotto nel giorno di Capodanno. Cicloturisti di più squadre di Cesena si sono ritrovati ieri mattina, davanti al bar Esquisito di Case Castagnoli, per tornarvi e festeggiare verso le 13. Oltre agli sportivi del Team Case Castagnoli, che è l’ente organizzatore, c’erano tanti cicloturisti di altri club della zona, con la voglia di pedalare assieme il giorno di Capodanno. Hanno coordinato l’uscita Rita Congiu, Sauro Bagaglia, Manuel Domeniconi, Cristian Fantini, Giuseppe Paolantonio, Mauro Gasperini, Alberto Graziani, Fabio Ceccaroni. Il percorso stavolta passava da Torre del Moro, San Vittore, San Carlo, Mercato Saraceno, raggiungendo il Barbotto, dove in vetta nel parcheggio del Bar del Barbotto c’era un ricco ristoro per i 200 ciclisti che si sono sfidati a bicchieri di tè e spumante e panettone. «All’arrivo a Case Castagnoli poi abbiamo fatto un altro brindisi – riferiscono – e ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, il 1° gennaio 2026, ringraziando con tutto il cuore i nostri sponsor che rendono possibile l’evento».