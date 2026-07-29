Cesena, il primo aiuto dei tre medici missionari in Benin: donati sette lettini ginecologici per i parti

A un anno di distanza dalla loro prima spedizione, il gruppo di medici missionari composto da Iliana Cecchini, pediatra di Cesena, il marito Paolo Masperi, ex direttore sanitario dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni di Forlì”, e il medico di base, nonché vicesindaco di Mercato Saraceno, Ignazio Palazzi, guidati da don Justin, parroco di San Vittore, possono festeggiare il taglio del loro primo traguardo. «Riusciremo a restituire un minimo di dignità alle tante mamme dei villaggi che visitiamo», ha dichiarato Cecchini, presidente della neonata associazione “Romagna per il Benin Odv” e in partenza proprio oggi per il Benin. Dove, insieme al marito, a Palazzi, don Justin e un nuovo collega alla prima esperienza, rimarranno 16 giorni per consegnare 7 lettini ginecologici ai centri sanitari di Gran-Popo e altri materiali.

Letti per partorire

«Nel nostro primo viaggio a Gran-Popo - ha raccontato Cecchini - abbiamo trovato moltissime criticità. La prima di cui abbiamo deciso di occuparci è stata la mancanza di lettini ginecologici dove visitare e far partorire le donne». Grand-Popo è un villaggio di 80mila abitanti, si estende per 250 chilometri quadrati e conta 13 centri sanitari, uno solo dei quali presidiato da un medico. Tra le situazioni più complesse c’è la gestione delle donne incinta. I parti, anche prematuri, sono numerosi. «Si stima una media di 1.500 nascite all’anno nei consultori - ha indicato - Senza calcolare le nascite fra le mura domestiche». A occuparsi delle gestanti in travaglio che giungono nei consultori c’è una infermiera chiamata alla funzione di ostetrica. Costretta a operare in condizioni disumane. Aggravate dall’assenza di strumenti adeguati. Come i lettini ginecologici. «In questo anno, tramite la rete di contatti interna a Cotonou - ha annunciato la pediatra cesenate - siamo riusciti a comprare 7 letti che consegneremo ai centri sanitari dei distretti di Gran-Popo».

L’assistenza

Un gesto importante sia per le mamme del Benin, sia per le operatrici sanitarie che si spendono per la comunità. «Sono professioniste molto preparate. Anche perché sono chiamate a fare le veci di un medico. Ma sono poche - ha testimoniato Cecchini - Trattano malattie di ogni genere: dalla tubercolosi alla malaria. Fino alle patologie più particolari. In caso di necessità possono consultare il medico di Gran-Popo, altrimenti agiscono da sole e con l’obbligo di presidio h24».

Altre donazioni

Alla fornitura di letti ginecologici si aggiungerà una derrata di medicinali destinati ai 13 distretti di Gran-Popo. Inoltre, come promesso da don Justin fin dall’inizio, ci saranno sorprese anche per i bimbi. «Abbiamo comprato libri, matite e quaderni che doneremo a due scuole del territorio – ha comunicato Cecchini –. Nelle valigie metteremo anche una ricca scorta di magliette regalate dal negozio “Sport Center” di Cesena. Insieme ad altri indumenti comprati da noi attraverso le donazioni pervenute».

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