Cesena, il primo aiuto dei tre medici missionari in Benin: donati sette lettini ginecologici per i parti

A un anno di distanza dalla loro prima spedizione, il gruppo di medici missionari composto da Iliana Cecchini, pediatra di Cesena, il marito Paolo Masperi, ex direttore sanitario dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni di Forlì”, e il medico di base, nonché vicesindaco di Mercato Saraceno, Ignazio Palazzi, guidati da don Justin, parroco di San Vittore, possono festeggiare il taglio del loro primo traguardo. «Riusciremo a restituire un minimo di dignità alle tante mamme dei villaggi che visitiamo», ha dichiarato Cecchini, presidente della neonata associazione “Romagna per il Benin Odv” e in partenza proprio oggi per il Benin. Dove, insieme al marito, a Palazzi, don Justin e un nuovo collega alla prima esperienza, rimarranno 16 giorni per consegnare 7 lettini ginecologici ai centri sanitari di Gran-Popo e altri materiali.