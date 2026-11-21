Il popolo di Gamics ha risposto ancora una volta con grande entusiasmo alla nuova edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Cesena. Fin dalla mattina di sabato 21 novembre nei padiglioni centinaia di appassionati e famiglie pronti a vivere una giornata di divertimento, tra partite ai videogiochi, passeggiate nell’impero di mattoncini, laboratori, incontri e le amate sigle di Cristina D’Avena.

Tutto questo e molto altro in arrivo nella giornata di domenica 22 novembre: per il gran finale, un fitto programma di spettacoli e alcuni ospiti molto attesi. Riflettori puntati su Favij, tra i più noti creator italiani, che incontrerà tutti i fan durante la sessione di meet&greet e successivamente sul palco. In arrivo anche Marcello Cesena, volto di culto della televisione italiana nel personaggio di Jean Claude, protagonista degli irresistibili sketch di Sensualità a Corte nei programmi della Gialappa’s Band. Spazio anche al mondo del doppiaggio, con l’incontro di Giulia Franceschetti e Rossa Caputo, doppiatrici di Vaggie e Charlie Stella del Mattino nella serie animata Hazbin Hotel. Il palinsesto si concluderà infine con le immancabili sigle animate di Giorgio Vanni, in un concerto dedicato ai grandi successi dell’animazione, da Dragon Ball a One Piece, da Pokémon a Detective Conan.

La domenica sarà anche una giornata di sfide e spettacolo, con la finale del K-CONTEST: All Stars, dedicato ai migliori ballerini K-pop, e il Cosplay Contest, che vedrà sfilare numerosi cosplayer di grande talento. Inoltre, sui diversi palchi si alterneranno per tutta la giornata concerti, performance, interviste, incontri con autori, quiz e tanti altri appuntamenti.

Anche domenica, per gli amanti dei videogiochi tappa obbligata nella Gamers Arena, con console, simulatori, realtà virtuale e Just Dance, e nell’area a cura di Arcade Story con oltre 100 cabinati arcade originali e senza gettoni. Spazio anche a giochi da tavolo e di ruolo, alla grande città fatta di mattoncini, una grande Artist Alley con oltre 60 illustratori e fumettisti e tante altre attività da scoprire e provare. Infine, immancabile la mostra mercato con circa 140 espositori: un’occasione per curiosare tra fumetti, manga, carte collezionabili, action figure, gadget, poster, abbigliamento e accessori cosplay. Un vero paradiso per nerd e collezionisti, dove sarà difficile uscire a mani vuote.