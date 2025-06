Cesena, il polo dell’infanzia dell’Osservanza sarà pronto in settembre

Ampie vetrate che lasciano entrare la luce naturale per creare ambienti luminosi, colorati e accoglienti avvolti da una suggestiva copertura curva in legno, due ingressi principali e un’unica grande casa pensata per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni: prende sempre più forma il nuovo plesso scolastico dell’infanzia all’Osservanza, a Cesena. Voluto e progettato dall’Amministrazione comunale per rispondere a un concreto bisogno della comunità, il nuovo polo si configura come un modello innovativo di coesistenza tra nido e scuola dell’infanzia. I lavori procedono con l’obiettivo di aprire le porte già a settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Nel corso di queste settimane si procederà infatti con la realizzazione dei controsoffitti, delle pavimentazioni, con il completamento delle finiture e i rivestimenti esterni.

Parallelamente al cantiere, il Settore Scuola del Comune è impegnato in un dialogo continuo con educatrici e insegnanti per definire al meglio gli aspetti educativi e didattici. Nei giorni scorsi, l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi Maria Elena Baredi ha incontrato il dirigente del Terzo circolo didattico Enrico Flamigni e le insegnanti della scuola statale dell’infanzia di Porta Fiume, che si trasferiranno nei nuovi spazi convivendo con il servizio comunale del nido.

“Il futuro polo scolastico dell’Osservanza progettato sulla base delle linee guida della normativa regionale – commenta l’assessora Baredi – ci presenta un modello pedagogico già sperimentato con successo a Calabrina, dove la convivenza tra nido e scuola dell’infanzia ha dato ottimi risultati. Un’unica struttura che integra questi due servizi garantisce ai bambini un percorso fluido e coerente, evitando interruzioni e favorendo un apprendimento armonioso e graduale. Per questa ragione, attraverso la collaborazione di tutti, educatori, insegnanti, operatori e famiglie, vogliamo costruire insieme il senso e l’utilizzo di questi spazi in cui cresceranno e formeranno. Con l’avvio di questo nuovo Polo dell’infanzia, Cesena si conferma attenta alle esigenze delle famiglie e al futuro della città, puntando su un’educazione di qualità e su spazi pensati a misura di bambino”.

L’Amministrazione comunale ha così progettato un edificio che si sviluppa come una piazza, uno spazio centrale condiviso, che favorisce l’incontro tra esperienze educative diverse. Sono previste sei sezioni, tutte di dimensioni simili, ciascuna pensata per accogliere fino a un massimo di 25 bambini. Le insegnanti e il dirigente della scuola statale dell’infanzia di Porta Fiume hanno sottolineato come il passaggio rappresenti un’opportunità di rinnovamento sia per l’organizzazione didattica che per la qualità della vita scolastica, in un contesto progettato fin dall’inizio per mettere al centro il benessere dei bambini.