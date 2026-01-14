Cesena, il Pnrr ha messo in moto con 54 milioni di euro una ventina di cantieri

Sono una ventina le opere pubbliche concluse o in fase di realizzazione grazie a 54 milioni di euro di finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr, che hanno messo in moto investimenti per 65 milioni totali. E per i lavori non ancora ultimati si sta seguendo la tabella di marcia prevista.

Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri fanno il punto, sottolineando che quel Piano alimentato con fondi europei «rappresenta per Cesena un’opportunità strategica, colta attraverso la partecipazione ai bandi delle diverse missioni stabilite, che hanno consentito, anche grazie a risorse comunali, di progettare, appaltare e realizzare interventi di grande rilevanza per la città: rigenerazione urbana, edilizia scolastica, sportiva e sociale, cultura, inclusione e sostenibilità ambientale. Dopo la fase di candidatura avviata nel 2022, oggi il Comune può contare sull’esito positivo della totalità dei progetti presentati e anche per opere particolarmente impegnative, come la realizzazione della nuova scuola “Anna Frank”, stiamo lavorando per rispettare i tempi e in quello specifico caso garantire l’attivazione dei servizi a partire da settembre».

Teatro Bonci

Grazie a un finanziamento Pnrr di 403mila euro, è stato realizzato un intervento complessivo da 487.200 euro per l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici del teatro Bonci, migliorando gli impianti termici, installando pompe di calore e con sistemi di telecontrollo e nuovi proiettori a Led. L’intervento consente una riduzione stimata del 30% dei consumi di gas e del 15% di quelli elettrici, con un risparmio economico di 370.800 euro in 20 anni e una diminuzione di 35,6 tonnellate di anidride carbonica₂ all’anno.

Transizione ecologica

A fine 2024 sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova scuola media “Anna Frank”, a Sant’Egidio, con un finanziamento Pnrr di quasi 12,6 milioni, su un investimento complessivo di circa 14,6.

Un finanziamento di 7 milioni è stato invece assegnato al For, la società che gestisce il mercato ortofrutticolo all’ingrosso a Pievesestina, dal Ministero delle Politiche Agricole per progetti legati all’agricoltura sostenibile e all’economia circolare.

Scuole

Tanti gli interventi di edilizia scolastica. Il Polo scolastico dell’infanzia Osservanza, finanziato dal Pnrr per 3,4 milioni, su un costo totale di 4,1, ha consentito di aggiungere oltre 130 nuovi posti. Il nuovo nido di San Vittore, da circa 2,2 milioni, ha potuto contare su risorse Pnrr per quasi 1,8 milioni. Il nuovo asilo e la nuova mensa di Villachiaviche, sono state finanziate dal Pnrr per quasi 1,6 milioni, mettendo in moto un investimento complessivo di 1,8 milioni. La nuova mensa del complesso Carducci, opera da oltre 1,1 milioni, è stata finanziata dal Pnrr per 936mila euro, col beneficio, oltre alla qualità e sicurezza degli spazi, di un aumento di 60 posti. La nuova scuola primaria “Giovanni Pascoli” di San Vittore, inaugurata il 9 gennaio 2024, è il risultato di un investimento che ha superato i 4 milioni, coperti con fondi Pnrr per circa 950mila euro.

Abitare sociale

Tra gli interventi più rilevanti figura il progetto di rigenerazione dell’ex complesso Roverella, finanziato con 14,3 milioni di risorse del Pnrr, su un investimento totale di 17,3 milioni. Il cantiere è entrato nel vivo nell’aprile 2024.

Sono stati inoltre realizzati quattro alloggi sociali in via Parini, finanziati per 715mila euro, destinati al progetto “Casina Curvamare” per l’autonomia abitativa di persone con disabilità.

Due interventi di “housing first”, finanziati dal Pnrr per 25mila euro ciascuno, permetteranno l’accesso diretto a soluzioni abitative autonome per persone in grave difficoltà.

È stato completato l’Emporio solidale e Stazione di posta Epico, a Torre del Moro, con un investimento di quasi 1 milione e mezzo di euro, di cui 910 mila euro dal Pnrr.

Zona stazione

Sempre nell’ambito della rigenerazione urbana, sono0 stati ultimati i lavori per la nuova autostazione ed è a buon punto la riqualificazione dell’area della stazione, finanziati quasi interamente dal Pnrr, con 10 milioni su quasi 11 complessivi.

Sport

Importanti investimenti sono stati fatti anche sull’impiantistica sportiva. Per il Centro sportivo di Villachiaviche sono stati spesi 3,8 milioni di euro, finanziati per 2,5 milioni tramite Pnrr.

Il polo sportivo dell’atletica in zona ippodromo è stato finanziato dal Pnrr con 4 milioni, per un investimento totale di 5,3 milioni: ha così preso forma un impianto destinato a diventare un punto di riferimento nazionale per l’atletica leggera e il triathlon.

Opere post alluvione

A tutte queste opere si sommano i lavori post-alluvione di natura idraulica a Borgo Rose, Bulgarnò, nella zona dello Zuccherificio, in via Giarabub e lungo i ponti sul Rio Granarolo, per un costo complessivo di 5,2 milioni derivanti dal Pnrr, a cui si aggiungono i finanziamenti commissariali.