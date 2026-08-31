Cesena, “il Piedibus è un’esperienza educativa”: in città 18 linee

La mobilità sostenibile è uno degli alleati principali per gli spostamenti casa-scuola e se da un lato le tratte ciclabili si estendono attraversando la città dall’altro un contributo fattivo arriva dai più piccoli. A Cesena a dimostrarlo è il progetto comunale del ‘Piedibus’ che negli anni continua a crescere coinvolgendo (e convincendo) genitori e studenti. Ad oggi il progetto coinvolge 22 plessi scolastici e si basa sulla collaborazione tra Comune, scuole, associazioni e famiglie. Nell’anno scolastico 2025/2026 hanno partecipato anche 153 genitori accompagnatori.

“Il Piedibus – commentano gli assessori alla Scuola Maria Elena Baredi e alle Politiche ambientali Andrea Bertani – continua a rappresentare una delle principali esperienze di mobilità sostenibile ed educazione civica nelle scuole primarie di Cesena. Nell’anno scolastico 2025/2026 sono state attivate 18 linee, utilizzate da 388 bambini, pari a circa il 12% della popolazione scolastica coinvolta, grazie all’impegno volontario di 153 genitori accompagnatori”. Sono questi alcuni dei dati condivisi con il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi che ha presentato un’interrogazione sullo stato di attuazione del progetto. “Il Piedibus – proseguono gli assessori – non deve essere considerato un tradizionale servizio di trasporto scolastico, ma un’esperienza educativa costruita attraverso una rete di collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e famiglie”.