Cesena, il Piano anti alluvione non convince gli agricoltori: «Ecco cosa non va»

Il Pai, il Piano di assetto idrogeologico redatto dall’Adb (Autorità distrettuale del bacino del fiume Po), strumento normativo che contiene la mappatura delle aree più a rischio frane e alluvioni e le linee guida per la salvaguardia del territorio, non avrebbe considerato le conseguenze per agricoltori e allevatori delle aree di riferimento. Per questa ragione, il Comitato delle attività agricole del Comune di Cesena si è riunito due sere fa in municipio per formulare alcune osservazioni che verranno inoltrate alla Adb.
A dirigere i lavori è stato Germano Gabanini, di Azione-Pri, che ha sottolineato come «il rapporto con le aziende agricole rappresenti un’opportunità per la loro conoscenza del territorio e per l’efficienza e la puntualità nella manutenzione». Quindi - ha esortato - «devono essere coinvolte nel monitoraggio lungo tutta l’asta fluviale».