Cesena, il piacere di un Carisport che torna a riempirsi per inseguire la felicità

Un venerdì pieno di suoni e di parole che ha confermato come la felicità sia un valore sottovalutato. A suo tempo, ad Al Bano e Romina bastava un bicchiere di vino con un panino per arrivarci, mentre Walter Rolfo non si accontenta e punta al bersaglio grosso: motivare tutti noi che a lamentarsi di tutto stiamo toccando livelli da Champions League.

Gran colpo d’occhio

Il Carisport ha riaperto con grandi numeri: 1.500 partecipanti al mattino per l’incontro con le scuole e 1.800 venerdì sera. Un fiume di gente per cancellare il ricordo di quando qui entrò il fiume e basta: dopo due anni col cartello “chiuso per alluvione”, lo spettacolo “Vite: storie di felicità” è stato un bel modo per ripartire. Ingresso gratuito per tutti e ospiti sul palco senza cachet. Parte Emanuele Lambertini: a 8 anni lui e la sua famiglia hanno scelto l’amputazione della gamba destra al culmine di un tunnel sanitario che sembrava non finire mai. «Ma io e i miei genitori non abbiamo mai smesso di sorridere e vedo tutti i giorni la vita come un’opportunità. E poi scusate, ma voi sapete fare questo?». E via ad evoluzioni e contorsionismi della sua protesi, lui che oggi è campione paralimpico di scherma, forte di un’energia contagiosa.

Rockin’ 1000

Spazio poi a Fabio Zaffagnini, con l’ideatore di Rockin’ 1000 che gioca in casa e spiega che il sogno che ha realizzato non era una favola che scorreva liscia, ma è stato pieno di ostacoli superati: “Sapevamo che era dura mettersi a suonare in centinaia e infatti all’inizio facevamo cagarissimo, ma ci abbiamo lavorato sopra. Ad un certo punto, abbiamo fatto anche il film su Rockin’ 1000: quando lo abbiamo finito, è uscito il giorno in cui hanno chiuso i cinema per il Covid. Però restava la forza del sogno, la voglia non mollare: siamo riusciti a far conoscere Cesena ai Foo Fighters e agli americani, un popolo che in buona parte fatica a sapere dove è l’Italia».

Il messaggio