Cesena, il Pascal Comandini primo ai regionali studenteschi di atletica

Venerdì 3 maggio si sono svolti presso la pista di atletica di Modena i campionati regionali studenteschi di atletica leggera, che hanno visto primeggiare i ragazzi dell’Istituto Superiore Pascal-Comandini di Cesena nella categoria Allievi.

Grazie a questo risultato gli studenti, supportati dal team dei docenti di scienze motorie, si sono qualificati per le finali nazionali, che si svolgeranno a Pescara dal 27 al 31 maggio. Si tratta di un importante successo sportivo che ha confermato il valore, la coesione e il talento del gruppo cesenate già emersi nella fase provinciale.

Gli studenti partecipanti sono stati: Alessandro Gozzi, che ha ottenuto il nono posto nel salto in lungo, Giacomo Sintoni, calciatore prestato all’atletica che ha corso i 1000 metri in poco più di 3 minuti arrivando ottavo, Alessandro Ghinea, che si è piazzato sesto nei 100 ostacoli, Daniele Shani, che ha chiuso la sua gara nel salto in alto al quarto posto con la notevole misura di 1.79 metri, Giovanni Tentoni, secondo nella gara regina dei 100 metri piani fermando il cronometro a 11”10 e Lorenzo Shani, che ha vinto nel lancio del peso ed ha realizzato il proprio personale con la misura di 13,99. Nell’ultima gara in programma, la staffetta 4x100 maschile, il quartetto formato da Ghinea, Gozzi, Shani D. e Tentoni ha ottenuto un bel terzo posto in una gara molto tirata. Dopo aver vinto il campionato provinciale e quello regionale, la squadra di atletica del Pascal-Comandini si candida a ricoprire un ruolo da protagonista anche nel campionato Nazionale.