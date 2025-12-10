Cesena, il parcheggio di Piazza Aguselli riapre giovedì 11 dicembre

A seguito dei lavori di rigenerazione urbana che nel corso di queste settimane hanno interessato piazza Aguselli e via Strinati, domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 13, tornerà fruibile l’intera area destinata al parcheggio. In analogia a quanto già attuato per il parcheggio ‘Guidazzi’, in zona Sacro Cuore, l’Amministrazione introdurrà una tariffa speciale promozionale valida fino al 15 febbraio: prima ora gratuita (attraverso l’erogazione del ticket dal parcometro o dall’App), dalla seconda ora, applicazione della tariffa ordinaria di 2,50 all’ora (tariffario zona rossa).

“La misura - riferisce il Comune in una nota - è pensata per incentivare lo shopping natalizio e per sostenere le attività commerciali del centro storico durante il periodo festivo. In questo modo si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare la qualità degli spazi pubblici e nel sostenere il tessuto commerciale cittadino in un periodo strategico dell’anno”.