Cesena, “Il paradosso della realtà fisica”: una due giorni dedicati alla scienza con Roberto Mercadini

In occasione del 40esimo anniversario del Convegno nazionale svoltosi a Cesena nel 1985, torna quest’anno con “Il paradosso della realtà fisica”. Sabato 18 e domenica 19 aprile, esperti e studiosi si riuniranno presso il palazzo del Ridotto a Cesena, per raccontare le varie sfumature della meccanica quantistica. L’evento di punta, fissato per sabato alle ore 17:30, è il reading teatrale “Al cabaret quantistico”, con Roberto Mercadini, Gabriele Marchesini e Raffaella Marotti. Tutti gli appuntamenti del convegno sono gratuiti. Inoltre, sarà possibile seguire gli eventi anche in diretta streaming.