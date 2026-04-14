Cesena, il padre di Mathias Tonti: “Non è stato un addio, ma una festa d’amore, grazie a tutti”

“Ieri non è stato un addio. È stata una festa dell’amore per Mat”. Così Alberto Tonti, padre di Mathias, in un commosso post sui social per ringraziare della vicinanza dopo il funerale del figlio.

“Una chiesa piena, piena di persone, di abbracci, di silenzi veri, di occhi che parlavano senza bisogno di parole. Abbiamo sentito un’ondata incredibile di affetto, che ci ha letteralmente attraversato. Dal mondo della scuola, dagli amici, dai professori, da chi ha condiviso con lui anche solo un pezzo di strada.

Dal mondo del volley, che ci ha regalato un momento di rispetto e di cuore che non dimenticheremo mai. Dal motorsport, che continua a dimostrarci che non è solo competizione, ma famiglia, valori, appartenenza.

E sapere che nei prossimi giorni, a Imola, nel weekend del WEC e della Porsche Carrera Cup Germany, team e piloti porteranno con sé il ricordo di Mat in pista, ci riempie il cuore. E forse, pensando a lui, torna naturale una frase che abbiamo scelto per salutarlo, legata al suo idolo Ayrton Senna: “Se una persona ha fatto qualcosa per te, quel qualcosa resta dentro di te per sempre.”

Mat ci ha lasciato un’eredità chiara. L’AMORE. Quello vero. Quello che non ha condizioni. Quello che unisce mondi diversi e li rende una cosa sola. Oggi abbiamo capito ancora di più quanto fosse grande il segno che ha lasciato. E quanto continuerà a vivere in ognuno di voi... e anche lì, in pista. Da parte mia, di Tamara, di Tilly e di Tyler, grazie. Grazie davvero, a tutti”.