Cesena. Il nuovo presidente della CAC incontra le istituzioni

Cesena
  • 23 giugno 2026
Cesena. Il nuovo presidente della CAC incontra le istituzioni

Il neoeletto presidente della Cooperativa Agricola Cesenate Michele Ghetti ha avviato il suo mandato con un tour istituzionale, incontrando il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca e la consigliera regionale Francesca Lucchi. Al centro dei colloqui, il ruolo strategico di CAC nel territorio e le sfide future del settore.

Leader mondiale nella riproduzione e commercializzazione delle sementi, CAC conta oggi circa 2.200 soci, oltre 250 dipendenti e un valore di produzione di circa 50 milioni di euro, che sale a quasi 100 milioni con le società controllate del Gruppo Sativa. Ghetti ha illustrato il piano di investimenti da 40 milioni di euro — finanziato con fondi PNRR — per innovare le modalità di lavorazione e confezionamento delle sementi, migliorare la logistica e ridurre i costi produttivi, con significative ricadute occupazionali sul territorio cesenate.

Ampio spazio anche ai temi del cambiamento climatico, sfida centrale per la filiera agroalimentare, e della difficoltà nel reperire manodopera, problema strettamente legato all’emergenza abitativa che colpisce anche la Romagna e che richiede una risposta condivisa tra imprese e istituzioni pubbliche.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui