Cesena, il nuovo polo per l’infanzia all’Osservanza pronto a settembre 2025

Un nuovo polo per l’infanzia all’Osservanza sarà operativo dal settembre 2025. Una volta conclusi i lavori tante casine colorate coperte da un tetto a vela saranno pronte ad ospitare le bambine e i bambini. Questa mattina, nel corso del sopralluogo a cui hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, gli assessori alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi e ai Lavori pubblici Christian Castorri, insieme al project manager Pnrr Roberto Ceccarelli e alla ditta esecutrice Fs Costruzioni di Cesena, è stato condiviso lo stato dei lavori il cui termine è fissato per maggio 2025.

“La realizzazione di questo nuovo polo dell’infanzia – commenta il sindaco Lattuca – ci dà modo di programmare progetti integrati con la possibilità di una continuità educativa dai 0 ai 6 anni. È questa la visione che unisce questo polo scolastico con quelli di San Vittore e di Villachiaviche. Questa struttura, antisismica e caratterizzata da architettura passiva ad impatto zero e ad alta efficienza energetica, sarà composta da due sezioni di nido e da quattro della scuola d’infanzia, a cui si aggiungeranno gli uffici per il personale, la cucina e tutti i locali di servizio, su una superficie complessiva di 1500 metri quadrati. Ciascuna sezione sarà identificata da una casina colorata, luminosa e pienamente accessibile sotto ogni aspetto. Questi spazi sostituiranno gli attuali plessi di Porta Santa Maria, già dismessa, e di Porta Fiume, e si inseriscono pienamente in un contesto urbano-residenziale in cui la componente naturalistica è predominante grazie al vicino parco e a infrastrutture ciclabili che favoriscono spostamenti casa-scuola”.

Avvio dei lavori e importo

Aggiudicati a giugno 2023 al Consorzio Edili artigiani Ravenna – C.E.A.R. – Società cooperativa consortile, che ha indicato quali ditte esecutrici la Footlights di Marin Roberto e C. di Russi, FC Costruzioni srl, con sede a Cesena, e Impiantistica di Sabba Lazzaro e C. Srl con sede a Rimini, i lavori sono stati avviati a gennaio 2024 e corrispondono a un importo complessivo di 3.265.231,05 euro (risorse assegnate al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione).

Il progetto

L’area destinata che accoglie il nuovo polo scolastico è immersa nel verde e si colloca tra il centro storico e il quartiere Cesuola. Il progetto prevede la realizzazione di un polo di destinato ad ospitare 4 sezioni di scuola dell’infanzia e 2 sezioni di asilo nido, il quale porterà ad un ampliamento dell’offerta ed un incremento dei posti attivati per scuola dell’infanzia della fascia 3-5 pari a 52 bambini e per l’asilo nido pari a 50, con un incremento a livello territoriale rispetto all’offerta attuale pari a 102 bambini. Il nuovo edificio, la cui parte strutturale è stata conclusa con la collocazione delle fondazioni, dei pilastri, delle travi e delle coperture in legno che formano una vera e propria vela, sarà costituito da locali ad uso comune, sia per l’infanzia che per il nido quali, cucina, dispensa, spogliatoi, servizi igienici, ufficio, sala polifunzionale/ingresso, ripostigli, zona lavanderia e depositi per materiale di pulizia, centrale termica con ingresso indipendente. In più, le sezioni saranno comprensive di un’aula per attività libere educative (gioco, musica, arte), di un locale adibito a dormitorio, servizi igienici per bambini. All’esterno sono previste aree verdi destinate alla didattica outdoor e per il gioco, suddivise in zone eventualmente dedicate per l’asilo nido e scuola dell’infanzia, le quali potranno essere dotate di attrezzature ludiche adatte alle diverse fasce di età. Nelle prossime settimane si procederà con la realizzazione delle pareti interne, la posa dei massetti e l’impiantistica.