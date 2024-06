Cesena, il nuovo consiglio comunale si riunisce il 2 luglio

Il nuovo Consiglio comunale di Cesena si riunirà per la sua prima seduta martedì 2 luglio alle ore 15 e, anche in questo caso, i lavori saranno trasmessi in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it. La convocazione, firmata dal Sindaco Enzo Lattuca in assenza del/della Presidente del Consiglio (che sarà eletto/a proprio nel corso della prima seduta consiliare), è stata inviata questa mattina dalla Segreteria del Comune.

A presiedere la seduta del 2 luglio sarà Lorenzo Plumari del gruppo Partito democratico, in veste di consigliere anziano, per aver ricevuto il maggior numero di voti. A questo proposito, si ricorda che il numero individuale di voti attribuiti a ciascun consigliere comunale è costituito dalla cifra dei voti complessivi di lista a cui vanno sommati i voti di preferenza. Nello specifico, la lista del Partito democratico ha ricevuto complessivamente 19.624 voti, e Lorenzo Plumari con le sue 611 preferenze arriva alla cifra personale di 20.235, risultando così il più votato del nuovo Consiglio comunale. In realtà, il maggior numero di voti (20.566, di cui 942 di preferenze personali) è stato registrato da Maria Elena Baredi che, essendo stata nominata Assessora, ha automaticamente rinunciato al posto in Consiglio.

Particolarmente nutrito l’ordine del giorno, che mette in fila tutta una serie di atti utili all’avvio dell’attività amministrativa: la convalida degli eletti, l’elezione di Presidente e Vicepresidente del Consiglio, il giuramento del Sindaco, la presentazione della Giunta, la costituzione dei gruppi consiliari e la comunicazione dei capigruppo, la nomina della commissione elettorale e di quella per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari. Centrale inoltre sarà l’illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche di mandato, anticipando gli indirizzi che l’Amministrazione da lui guidata seguirà nei prossimi 5 anni.

Il Consiglio poi sarà chiamato a indicare i suoi rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione Valle Savio e ad approvare gli indirizzi per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati.