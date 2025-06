Cesena, il nuovo centro sportivo di Villachiaviche pronto entro metà estate

Il nuovo centro sportivo di Villachiaviche sarà completato entro metà estate. Successivamente si procederà con l’allestimento degli spazi interni e l’installazione degli arredi, così da rendere pienamente operativo questo nuovo presidio sportivo cittadino, realizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Cesena Sport City. In vista della fase finale dei lavori, che consentirà agli atleti di iniziare ad allenarsi in palestra già da settembre, il Comune è al lavoro per definire la futura gestione dell’impianto. Per i prossimi cinque anni, a partire dal 1° settembre, la concessione del servizio sarà regolata da specifiche linee guida e comprenderà la gestione di palestra, campo da calcio ad 11 con annessi spogliatoi e servizi, pista di automodellismo, campo da baseball con annessi spogliatoi e servizi, e 2 campi da calcio a 5.

L’utilizzo dell’impianto dovrà avvenire inoltre nel pieno rispetto dei principi di massima accessibilità. In conformità alla sua destinazione d’uso, gli spazi dovranno essere assegnati secondo il seguente ordine di priorità: attività sportiva relativa a discipline compatibili con la struttura e le caratteristiche dell’impianto, di alto livello e non (allenamenti, competizioni, campionati); eventi, manifestazioni e performance sportive.

“A partire dall’estate – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri, con deleghe al patrimonio e allo sport – Cesena vivrà una stagione di rinascita garantita dall’avvio di nuovi servizi nei diversi ambiti, dal sociale alla scuola, dai trasporti per approdare allo sport. È questo anche il caso del Centro polifunzionale di Villachiaviche che non solo rappresenta un concreto esempio di valorizzazione della pratica sportiva e delle associazioni impegnate in questo settore, ma anche un progetto pensato per il futuro e per le generazioni che qui si formeranno costruendo una cultura del benessere fisico e della socializzazione. L’impianto sportivo – prosegue l’Assessore – è stato oggetto di specifici interventi riguardanti la nuova costruzione di palestra per pallavolo e mini-basket con hall, spogliatoi, servizi igienici, ufficio, spazio per il pubblico, punto di primo soccorso e magazzino; nuove dotazioni sportive esterne comprendenti 2 campi da calcio a 5 e 1 campo polivalente a libero accesso. Tutti questi spazi saranno poi completati dalla realizzazione del parco pubblico a servizio del quartiere. Gli interventi, corrispondenti a un importo complessivo pari a 4.359.700 euro, sono ormai in fase di ultimazione e questo ci consente di lavorare all’affidamento del servizio, indispensabile alla gestione dell’impianto intero e all’avvio delle attività. Dobbiamo pensare a questo impianto sportivo innovativo nei termini di un presidio sociale che eleverà la qualità della vita del quartiere e della città. Per questa ragione l’affidamento interesserà diversi ambiti di interesse in grado di richiamare una vasta platea di utilizzatori, di tutte le età e provenienti da ogni parte del paese”.