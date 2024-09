Cesena, il nonno si distrae e il cane Husky esce di casa e vaga tra le auto in via Cesenatico: salvato dalla polizia

Un provvidenziale salvataggio per evitare guai grossi. Un cane Husky si è allontanato da casa vagando smarrito tra le auto sulla via Cesenatico. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre. Fortunatamente l’animale è stato notato da un automobilista che, dopo essersi fermato e averlo messo in sicurezza si è rivolto a una pattuglia della Polizia Locale di Cesena che in quel momento era nei paraggi. Dopo essersi confrontati con l’automobilista, gli agenti hanno tentato di risalire al legittimo proprietario tramite la lettura del microchip che però è risultato smagnetizzato. A quel punto si sono messi in contatto con il canile intercomunale di Cesena dando il via alle ricerche.

Ore dopo il proprietario è stato individuato grazie a un annuncio pubblicato sulle piattaforme social e condiviso da diversi utenti. Arrivato al Comando “Fiorini” di via Dell’Amore l’uomo è stato identificato e l’Husky è ritornato a casa. Seguirà verbale per omessa custodia dell’animale che, sulla base di quanto raccontato dal proprietario, sarebbe uscito dal giardino di casa in un momento di distrazione del nonno.