Cesena, Il “Nodo gordiano” di Silvano Tontini: un’opera di denuncia in piazza Almerici

La violenza, secondo l’artista cesenate Silvano Tontini, sta progressivamente contaminando la società, facendo emergere una frattura tra la sensibilità individuale e l’apatia collettiva. È in questo spazio di conflitto che il mondo dell’arte è chiamato a intervenire, in una fase storica segnata da crisi e conflitti internazionali.

Ieri, in piazza Almerici, di fronte alla Biblioteca Malatestiana, Tontini ha allestito l’opera “Nodo gordiano”, una performance che mette simbolicamente in scena il rapporto tra gli interessi politici degli Stati Uniti guidati da Donald Trump e della Russia di Vladimir Putin. Durante l’azione, l’artista ha indossato una bandiera dell’Unione europea, a simboleggiare come l’Europa debba emanciparsi e percorrere una strada autonoma e distinta.

Al centro dell’installazione spicca il nodo, formato da due nastri intrecciati che convergono: uno riproduce appunto la bandiera statunitense, con stelle bianche su fondo blu e strisce rosse e bianche, e l’altro richiama la bandiera russa attraverso il bianco, il blu e il rosso. Sul pavimento sono inoltre state posizionati due tappeti rossi, a richiamo visivo dell’incontro tra i due leader avvenuto in Alaska lo scorso 15 agosto, e una bussola orientata verso ovest, a evocare la Groenlandia, territorio su cui gli Stati Uniti hanno manifestato interesse strategico.

Il titolo dell’opera richiama il celebre “nodo gordiano”, episodio legato ad Alessandro Magno che simboleggia un problema così complesso da sembrare impossibile da sciogliere. Per Tontini, questa metafora riflette l’intreccio di interessi politici tra Stati Uniti e Russia, due sistemi che l’artista considera pericolosi e negativi.

L’opera, nata dall’osservazione del summit tra i due leader, ha l’obiettivo di lanciare una denuncia contro questi rapporti di forza. Ma non è la prima volta che Tontini si mette in scena, nello scorso settembre aveva realizzato un’installazione artistica dedicata alla Flotilla, nella fontana Masini, con tante barchette che galleggiavano al suo interno.