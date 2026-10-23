Cesena, il Nazra Palestine Short Film Festival sbarca all’Eliseo lunedì 26 ottobre

Il Nazra Palestine Short Film Festival, la rassegna cinematografica indipendente e diffusa, dedicata a raccontare la Palestina attraverso cortometraggi e incontri culturali, lunedì 26 ottobre farà tappa al multisala cinema Eliseo (Viale Carducci, 7).

L’appuntamento è alle ore 20:30 con ingresso libero e a rendere speciali la tappa cesenate sarà la presenza di due protagonisti dell’edizione 2026, che accompagneranno i film e incontreranno il pubblico dopo la proiezione. Saranno presenti in sala Mahasen Nasser Eldin giurata Nazra 2026 e regista di ‘The Silent Protest: Jerusalem 1929’, vincitore dell’edizione 2024 e Manar Al Tell produttrice cinematografica in rappresentanza di Bisan Owda regista del corto vincitore Free Fish e di Tellers Production di Gaza. A mediare gli interventi sarà Maria Chiara Pacchierini.

Nella tappa cesenate, lunedì 26 ottobre a partire dalle 20:30, verranno proiettati i quattro film vincitori dell’edizione 2026 del festival e il corto vincitore di CinèPalestine, festival francese partner di Nazra:

· Vincitore Categoria Documentari: Intersecting Memory di Shayma’ Awawdeh (Palestina/Francia, 2025, 20’)

· Vincitore Categoria Fiction: Qaher di Nada Khalifa (Polonia/Palestina/Francia, 2025, 20’)

· Vincitore Categoria Opere Sperimentali: Morgenkreis di Basma Alsharif (Germania, 2025, 20’31’’)

· Vincitore Categoria Gaze On Gaza: Free Fish di Bisan Owda (Palestina/Portogallo, 2025, 22’13’’)

· Vincitore CinèPalestine: La Baraja de Myriam di Cristina Hadwa, (Cile, 2025, 14’46’’)