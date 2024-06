Cesena, il Museo dell’Ecologia gestito da Atlantide

È la ditta Atlantide studi e servizi ambientali e turistici, con sede legale a Cervia, il nuovo concessionario del Museo dell’Ecologia di Cesena individuato, attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della procedura di gara aperta (esperita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”) per l’affidamento della Concessione integrata dei servizi da svolgere presso il polo museale che si trova in piazza Pietro Zangheri 6, tra piazza del Popolo e la Rocca Malatestiana. La cooperativa Atlantide si occuperà di tutte le attività previste per i prossimi tre anni sulla base di un piano economico finanziario di 138.594,00 euro, comprensivo di tutti i costi e i ricavi relativi ai servizi di biglietteria, visite guidate, attività didattiche, e altre iniziative che il gestore potrà intraprendere.

Il Museo, a cui si accede da piazzetta Pietro Zangheri e che si affaccia su piazza del Popolo attraverso la suggestiva loggetta veneziana, è stato riaperto al pubblico il 15 dicembre 2018, con un allestimento rinnovato e un nuovo programma di attività, è sede operativa del CEAS, il Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune.