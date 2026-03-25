Cesena, il mercato si riorganizza: “Le sfide sono parcheggi, filodiffusione e promozione”

A Cesena il mercato ambulante del mercoledì e del sabato, nel cuore della città, si rinnova. Con una recente delibera, l’Amministrazione comunale ha avviato una riorganizzazione complessiva dell’area mercatale, a partire da piazza del Popolo, con l’obiettivo di renderla più ordinata, funzionale e attrattiva.

Il percorso di riassetto muove i primi passi nel marzo 2024 quando il Consiglio comunale ha definito con precisione il perimetro del mercato cittadino. L’area interessata comprende piazza San Domenico, viale Mazzoni, piazza del Popolo, via Pio Battistini, via IX Febbraio e via Fratelli Rosselli. Una suddivisione che ha anche confermato la distinzione merceologica degli spazi: piazza San Domenico resta dedicata ai prodotti alimentari freschi, alla floricoltura e ai generi collegati, mentre le altre vie ospitano il settore non alimentare e i prodotti alimentari non deperibili. Tuttavia, l’evoluzione naturale delle attività, tra pensionamenti, subentri e cambi di settore, ha reso necessario un ulteriore intervento correttivo.

Attualmente, il mercato del mercoledì conta 197 posteggi complessivi (di cui 14 nel settore alimentare), mentre quello del sabato arriva a 199 (16 alimentari). Gli spazi non assegnati vengono destinati agli operatori che occasionalmente decidono di lavorare anche a Cesena. Proprio su questo aspetto si sono concentrate le richieste delle associazioni di categoria, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, che hanno chiesto al Comune di superare la frammentazione causata dai posteggi vacanti.

“Con ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – abbiamo avviato un confronto costruttivo, accogliendo la loro proposta e procedendo con una riorganizzazione dei posteggi del mercato del mercoledì e del sabato. Si tratta di una scelta che mira a rendere più compatta e funzionale l’intera area mercatale, migliorando la circolazione dei visitatori e rafforzando le condizioni di sicurezza. Nonostante il riassetto complessivo, resteranno comunque disponibili alcuni spazi per la spunta: 9 posteggi nel mercato del mercoledì e 6 in quello del sabato, oltre a quelli che si libereranno di volta in volta per assenza dei titolari. Un intervento che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del commercio su area pubblica, con l’obiettivo di sostenere gli operatori, rendere il mercato sempre più attrattivo e rafforzarne il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città”.

“Il Mercato ambulante cittadino – commentano Gabriele Fantini di Anva Confesercenti e Massimo Sagginati di Fiva Confcommercio – sta attraversando una fase di profondo rinnovamento. Per questo motivo, insieme all’Amministrazione comunale, da sempre attenta e sensibile al tema, abbiamo affrontato questo cambiamento nel modo più efficace possibile. Se da un lato il settore soffre la mancanza di un adeguato ricambio generazionale, dall’altro si registra un forte e positivo fermento tra gli operatori. Proprio per questo stiamo intervenendo su più fronti, con l’obiettivo non solo di preservare, ma di valorizzare ulteriormente quello che rappresenta un patrimonio economico e sociale fondamentale per la città di Cesena. Tra gli interventi di riqualificazione già realizzati rientra la soppressione di alcuni posteggi non più in concessione, destinati all’ampliamento degli spazi per gli operatori che ne avevano fatto richiesta. Questa scelta si inserisce in una visione condivisa di progressivo accorpamento del mercato, mantenendo al contempo due aree dedicate alla promozione commerciale e una disponibilità di posteggi in piazza del Popolo per eventuali esigenze legate a lavori”.

La riorganizzazione include anche modifiche alle dimensioni di alcuni posteggi, in particolare in via Fratelli Rosselli per entrambi i mercati e in viale Mazzoni per il sabato, accogliendo le richieste di ampliamento avanzate dagli operatori.

“Molte – proseguono i rappresentanti delle due associazioni di categoria – sono ancora le sfide da affrontare insieme all’Amministrazione: scuole, parcheggi, filodiffusione, planimetrie. Tra tutte, spicca un importante progetto di promozione che punta a far conoscere il nostro mercato anche al di fuori del territorio provinciale, coinvolgendo città come Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di invitare nuovi visitatori a trascorrere una giornata a Cesena, città accogliente e ricca di fascino, capace di offrire – oltre al mercato – negozi, arte, cultura e un’eccellente tradizione enogastronomica”.