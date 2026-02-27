Cesena, il mercato ortofrutticolo cambia volto: climatizzata la galleria

Il sopralluogo effettuato questa mattina
Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena si prepara a cambiare volto. Con il progetto Pnrr ‘Il Mercato verso la logistica e il lavoro del futuro’, promosso da Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A., è entrata nel vivo una delle più importanti operazioni di ammodernamento della struttura degli ultimi decenni. Un intervento, dell’importo di 5,78 milioni di euro, che punta su sostenibilità energetica, digitalizzazione, qualità del lavoro e maggiore efficienza logistica.

“Questo investimento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – guarda al futuro del mercato ortofrutticolo, rafforzando il ruolo strategico della struttura nel panorama regionale e nazionale. Il progetto non si limita a un semplice ammodernamento impiantistico. Rappresenta una trasformazione strutturale volta a migliorare la capacità logistica e commerciale; ridurre gli sprechi alimentari; incrementare la sostenibilità ambientale; favorire sicurezza e tracciabilità; rendere più attrattivo il lavoro nel comparto. Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena si candida così a diventare un hub agroalimentare sempre più efficiente e tecnologicamente avanzato, capace di coniugare innovazione e sostenibilità in linea con gli obiettivi del PNRR”. L’avanzamento dei lavori è stato illustrato questa mattina dai tecnici delle ditte incaricate al sindaco Enzo Lattuca, agli assessori ai Lavori pubblici, Christian Castorri, e allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari, e all’amministratore unico di F.O.R., Alessandro Giunchi.

“I Mercati ortofrutticoli sono sempre di più chiamati a nuove sfide al cospetto di una filiera agroalimentare in continuo movimento – spiega Alessandro Giunchi, amministratore unico di FOR – In questi anni il commercio dell’ortofrutta ha avuto una virata secca verso la GDO, mettendo in difficoltà gli altri canali distributivi. Gli imponenti lavori del Mercato Ortofrutticolo di Cesena non cambiano semplicemente il volto della struttura, ma la rendono più moderna e competitiva proprio per fare fronte a queste nuove sfide. In questo modo, in particolare, il Mercato di Cesena sarà pronto per operare anche in orario diurno, e potrà ospitare anche nuovi operatori che necessitino di una base logistica moderna. Desidero esprimere un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali che, in sinergia con la struttura del Mercato, hanno condiviso un percorso di progettazione e direzione dei lavori, valorizzando competenze professionali al servizio di un’infrastruttura strategica per l’economia della città”.

La galleria diventa climatizzata e digitale

Il cuore del progetto è la climatizzazione integrale della galleria mercatale. La navata centrale è oggetto di chiusura e coibentazione mediante pannelli isotermici prefabbricati e porte rapide, con l’installazione di due impianti Rooftop a pompa di calore dotati di recupero termico e sistema di free-cooling. L’obiettivo è chiaro: eliminare gli sbalzi termici che in estate favoriscono condensa e rischi di muffe e in inverno compromettono qualità organolettiche e shelf-life dei prodotti. Il nuovo sistema garantirà temperature controllate e rinnovo costante dell’aria, assicurando condizioni di lavoro più confortevoli per gli operatori e maggiore tutela della merce. La gestione sarà completamente digitalizzata: PLC, trasduttori in campo e supervisione centralizzata permetteranno il monitoraggio continuo dei parametri climatici, con controllo remoto via web.

Fotovoltaico e autosufficienza energetica

Parallelamente alla climatizzazione, è in fase di realizzazione un importante potenziamento della produzione energetica da fonte rinnovabile. I tre nuovi impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 498,6 kWp, garantiranno una produzione annua stimata di oltre 520 mila kWh. Considerando anche l’impianto già esistente da 500 kWp, la produzione totale supererà i 921 mila kWh annui, a fronte di un fabbisogno aggiuntivo per climatizzazione e nuovi impianti pari a circa 262 mila kWh l’anno. Il risultato è un bilancio energetico ampiamente positivo, che rende l’intervento autosostenibile dal punto di vista elettrico. Completano l’opera, tra le altre cose, relamping completo con tecnologia LED e un sistema di videosorveglianza con telecamere collegate in fibra ottica.

Nuove celle frigorifere più sicure ed efficienti

Un altro capitolo fondamentale riguarda la ristrutturazione dell’impianto frigorifero che serve le 18 celle del mercato, in funzione dagli anni ’70. Il vecchio sistema sarà completamente smantellato e sostituito con un impianto in grado di raffreddare fino a 2.500 quintali al giorno di prodotto ortofrutticolo da +15°C a +0°C entro 24 ore, garantendo stabilità termica e maggiore efficienza energetica. Anche in questo caso la gestione sarà computerizzata e integrata con il sistema centrale di supervisione.

