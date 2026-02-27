Cesena, il mercato ortofrutticolo cambia volto: climatizzata la galleria

Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena si prepara a cambiare volto. Con il progetto Pnrr ‘Il Mercato verso la logistica e il lavoro del futuro’, promosso da Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A., è entrata nel vivo una delle più importanti operazioni di ammodernamento della struttura degli ultimi decenni. Un intervento, dell’importo di 5,78 milioni di euro, che punta su sostenibilità energetica, digitalizzazione, qualità del lavoro e maggiore efficienza logistica.

“Questo investimento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – guarda al futuro del mercato ortofrutticolo, rafforzando il ruolo strategico della struttura nel panorama regionale e nazionale. Il progetto non si limita a un semplice ammodernamento impiantistico. Rappresenta una trasformazione strutturale volta a migliorare la capacità logistica e commerciale; ridurre gli sprechi alimentari; incrementare la sostenibilità ambientale; favorire sicurezza e tracciabilità; rendere più attrattivo il lavoro nel comparto. Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena si candida così a diventare un hub agroalimentare sempre più efficiente e tecnologicamente avanzato, capace di coniugare innovazione e sostenibilità in linea con gli obiettivi del PNRR”. L’avanzamento dei lavori è stato illustrato questa mattina dai tecnici delle ditte incaricate al sindaco Enzo Lattuca, agli assessori ai Lavori pubblici, Christian Castorri, e allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari, e all’amministratore unico di F.O.R., Alessandro Giunchi.

“I Mercati ortofrutticoli sono sempre di più chiamati a nuove sfide al cospetto di una filiera agroalimentare in continuo movimento – spiega Alessandro Giunchi, amministratore unico di FOR – In questi anni il commercio dell’ortofrutta ha avuto una virata secca verso la GDO, mettendo in difficoltà gli altri canali distributivi. Gli imponenti lavori del Mercato Ortofrutticolo di Cesena non cambiano semplicemente il volto della struttura, ma la rendono più moderna e competitiva proprio per fare fronte a queste nuove sfide. In questo modo, in particolare, il Mercato di Cesena sarà pronto per operare anche in orario diurno, e potrà ospitare anche nuovi operatori che necessitino di una base logistica moderna. Desidero esprimere un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali che, in sinergia con la struttura del Mercato, hanno condiviso un percorso di progettazione e direzione dei lavori, valorizzando competenze professionali al servizio di un’infrastruttura strategica per l’economia della città”.