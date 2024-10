Cesena, il mercato e la Biblioteca Malatestiana in mostra alle delegazioni da tutta Europa

Il centro urbano di Cesena in vetrina per due giorni, mostra agli ospiti europei le sue bellezze: il mercato ambulante tra la Rocca Malatestiana e la fontana Masini, le tre piazze di recente realizzazione che conducono alla monumentale Biblioteca voluta da Malatesta Novello, le botteghe e i negozi e le piccole vie che conducono a piazze e corti davvero suggestive.

Nell’ambito del progetto europeo “City@Heart”, a cui il Comune di Cesena partecipa in qualità di partner al fianco di altre città come Parigi, Granada, Osijek (Croazia), Amfiktyonies (Grecia), Celje (Slovenia), Fleurus (Belgio), Sligo (Irlanda), Cracovia (Polonia) e l’Associazione dei comuni del quadrilatero urbano (Portogallo), oggi e domani la città si svela alle delegazioni europee ospiti cogliendo l’occasione per aprire un confronto su due temi specifici: l’utilizzo condiviso degli spazi pubblici e la rigenerazione urbana nell’ambito del centro storico, quale luogo in cui si vive ma anche centro di servizi e di commercio.

Al mercato

Questa mattina, il percorso ha interessato il mercato settimanale, che si sviluppa lungo viale Mazzoni, il palazzo comunale, dove il sindaco Enzo Lattuca ha dato il benvenuto a tutti i rappresentanti del progetto, la storica Biblioteca Malatestiana, nelle cui sale si è tenuta la presentazione del nuovo brand del mercato ambulante a cura di Luca Toni di Matilde Studio, sviluppato sulla base deicapisaldi che lo caratterizzano (le persone, la dimensione sociale e aggregativa, oltre che commerciale, il ritrovarsi nei luoghi centrali della città, la diversità intesa come valore umano e di prodotto commerciale proposto) e delle politiche cittadine sul commercio, sulla mobilità alternativa, sugli eventi e sullo spazio pubblico, compresi gli aspetti legati al tema dell’accessibilità.

“City@Heart – commenta l’assessora ai Progetti europei Giorgia Macrelli – fa parte di un percorso di studio e analisi avviato dall’Amministrazione comunale, insieme alle Associazioni di categoria e agli stakeholder locali, con particolare riferimento al tema del commercio di vicinato e alle soluzioni che possono rendere le piazze e vie del centro storico ulteriormente attrattive. La due giorni in corso verterà infatti sul binomio tra cura e vivibilità ed è per questa ragione che abbiamo presentato alle delegazioni europee ospiti alcuni cittadini che annualmente nell’ambito dell’associazione ‘Chi non ha contrada non ha casa’ organizzano momenti di incontro e confronto che prendono avvio da una visione comune di vicinato. La condivisione di queste tematiche su scala europea ci consente di conoscere le altre realtà urbane partner, approfondendo i punti di forza e gli aspetti più critici, ma anche di cogliere opportunità e di intervenire concretamente su alcune aree”.

Il progetto, avviato a giugno 2023 e che volgerà a termine il 31 dicembre 2025, ha un valore complessivo di 841.061.50 euro, di cui 83.850,00 euro sono stati assegnati dall’Ue tramite il programma Urbact al Comune di Cesena. Il processo di co-progettazione e governance è stato avviato dalla rete delle città partner esattamente un anno fa (ottobre 2023) ed è volto a valorizzare l’attrattività del centro storico attraverso azioni di animazione e promozione delle economie locali e di comunità. Le azioni principali di una rivitalizzazione dei centri storici riguardano l’attrattività, l’accessibilità e la presenza di attività commerciali e artigianali.