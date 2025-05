Cesena, il “Memorial Pratizzoli” di atletica collauda la nuova pista

L’atletica leggera arriva in Romagna. Per la prima volta nella sua storia, lunedì 2 giugno, a Cesena si svolgerà il “Memorial Pratizzoli”, competizione su scala nazionale inserita nel circuito delle gare della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) in ricordo di Luigi Pratizzoli, docente di Fidenza grande appassionato della disciplina e, per gran parte della sua vita, vicino e attento ai settori giovanili. Fino a oggi sempre organizzato in Emilia tra Fidenza (città di nascita del prof Pratizzoli), Parma e Modena, il “Memorial Pratizzoli” sarà il debutto delle gare Fidal nella nuovissima pista di atletica di via Fausto Coppi in zona Ippodromo.

In gara 16 squadre a rappresentare ciascuna una Regione italiana, formate dai loro migliori velocisti, maratoneti, saltatori e lanciatori della categoria “Cadetti” (14-16 anni) si sfideranno sul manto blu nuovo di zecca dell’impianto cittadino per ottenere il titolo di campione portando la propria Regione sul tetto di Italia. Tra le favorite rimane la Lombardia, colosso dell’atletica under in tutta la nazione, ma le avversari non si lasceranno intimorire. Importante anche la rappresentanza romagnola che vedrà tra i partecipanti della squadra Emilia-Romagna anche atleti tesserati con l’Atletica Endas Cesena.