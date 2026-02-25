Cesena, il Marzo delle donne con 40 eventi per celebrare i diritti femminili

Il ‘Marzo delle donne’, la rassegna di incontri e iniziative proposta a Cesena dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al Forum sui Generis in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, torna sul territorio con un calendario di 40 eventi, capace di coinvolgere generazioni diverse. L’appuntamento è da sabato 28 febbraio a martedì 24 marzo: cultura, sport, arte, riflessione civile, musica, cinema e condivisione. L’obiettivo? Valorizzare il protagonismo femminile e promuovere i diritti, l’autodeterminazione e la parità.