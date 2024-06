I cori, la tensione della gara, poi l’esultanza per il gol di Massimo Ciocci. In un tuffo nel passato, l’Orogel Stadium Manuzzi questa mattina diventa un set per “Tornando a Est”, per una serie di scene ambientate con lo scenario di Cesena-Roma 1-1 del campionato di Serie A 1990-’91. Tanti tifosi bianconeri si sono prestati al ruolo di comparse in curva Mare al fianco dei protagonisti del film.