Cesena. Il manoscritto del XV secolo torna in Duomo

Per la festa di San Giovanni Battista, patrono di Cesena, la Biblioteca Malatestiana riporta in Duomo uno dei grandi libri liturgici della Diocesi custoditi nelle sue sale. L’appuntamento è per mercoledì 24 giugno, dalle 10 alle 12, durante la Liturgia solenne celebrata dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.

Il volume esposto quest’anno è uno dei sette Corali della Cattedrale - sei Graduali e un Kyriale - commissionati dal vescovo Giovanni Venturelli da Amelia e realizzati dal copista Enrico di Amsterdam tra il 1480 e il 1495. Un Graduale raccoglie la musica e i testi cantati dal coro durante la messa: il canto d’ingresso, quello della Comunione e le altre parti variabili a seconda del santo del giorno.

In mostra sarà il foglio 72v, corrispondente all’inizio della messa della vigilia di San Giovanni. L’iniziale N è miniata con il ritratto del santo adulto — capelli e barba incolti, tunica da eremita, mantello rosso del martirio e croce — e introduce il testo del “Ne timeas”: l’annuncio dell’angelo a Zaccaria che sua moglie Elisabetta avrebbe partorito Giovanni. La pagina è tra le più decorate del volume, a testimonianza della devozione speciale riservata al patrono cittadino.

La tradizione di esporre i Corali in Duomo il 24 giugno risale almeno al Settecento, come documentato dall’erudito cesenate Giovan Battista Braschi.

Il manoscritto - Corale Duomo C, su pergamena - è consultabile online nel Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Malatestiana.