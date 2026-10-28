Cesena, il magazzino comunale diventa un centro per le emergenze

Una nuova sede del Centro operativo comunale (Coc) e un centro di prima assistenza per la popolazione in caso di calamità. La Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato, con apposita delibera, il progetto di fattibilità tecnico-economica per trasformare il magazzino comunale di Montiano in una struttura destinata anche alla gestione delle emergenze. L’intervento ha un costo complessivo previsto di 270mila euro e punta a rafforzare la capacità di Montiano di affrontare terremoti, alluvioni e altre situazioni di crisi.

Attualmente il Coc, il Centro operativo comunale che coordina gli interventi di Protezione civile, si trova all’interno del palazzo comunale. La sede, però, non dispone delle caratteristiche antisismiche richieste per garantire la continuità delle attività in caso di terremoto e non offre spazi adeguati per organizzare le operazioni di emergenza. A questo si aggiunge l’assenza, sul territorio di Montiano, di una struttura attrezzata per accogliere e assistere temporaneamente le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni durante una calamità.

“L’esperienza delle alluvioni del 2023 – commenta il sindaco Fabio Molari – ha evidenziato quanto sia importante poter contare su spazi sicuri e organizzati, in grado di ospitare, anche per brevi periodi, persone e famiglie in difficoltà. La soluzione individuata è recuperare il magazzino comunale di via Malanotte, adeguandone le strutture portanti alle norme antisismiche e potenziandone gli impianti. L’edificio sarà riconvertito, mantenendo una doppia funzione, in nuova sede del Coc e centro di prima assistenza alla popolazione. La struttura continuerà quindi a essere legata alle esigenze operative del Comune, ma sarà organizzata anche per rispondere alle necessità della protezione civile”. Il progetto comprende gli interventi strutturali necessari a rendere l’edificio più sicuro, oltre alle opere architettoniche e agli adeguamenti previsti per le nuove funzioni.