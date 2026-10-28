Cesena, il magazzino comunale diventa un centro per le emergenze

Una nuova sede del Centro operativo comunale (Coc) e un centro di prima assistenza per la popolazione in caso di calamità. La Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato, con apposita delibera, il progetto di fattibilità tecnico-economica per trasformare il magazzino comunale di Montiano in una struttura destinata anche alla gestione delle emergenze. L’intervento ha un costo complessivo previsto di 270mila euro e punta a rafforzare la capacità di Montiano di affrontare terremoti, alluvioni e altre situazioni di crisi.