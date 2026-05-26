Cesena, il litigio finisce a pugni: intervengono i Carabinieri e scatta la denuncia

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un uomo per “minacce e lesioni personali aggravate” poiché, nel corso di un litigio, minacciava e colpiva con dei pugni un’altra persona, provocandogli lesioni per i quali sono stati necessari soccorsi sanitari per alcuni giorni di prognosi.

Denunciato anche un uomo per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli” poiché, già noto per pregresse vicende penali in materia di reati contro il patrimonio, in tarda serata è stato trovato in una zona residenziale, in possesso di strumenti da scasso che sono stati sequestrati. Per l’uomo – residente in altra regione - è scattata la procedura per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal territorio.

Infine, sono stati denunciati tre automobilisti (due uomini ed una donna), per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti a controlli della circolazione stradale ed apparendo in stato di alterazione, venivano sottoposti ad accertamenti con etilometro in dotazione al nucleo Radiomobile, che risultava positivo con valori etilici tra 1,25 e 1,83 grammi per litro. Per tutti e tre è scattata, oltre alla denuncia penale il provvedimento accessorio del ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

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