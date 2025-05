Cesena, il ladro seriale di parmigiano e salumi era l’incubo del supermercato: arrestato in flagranza

Arrestato in flagranza il ladro seriale di supermercati. Era diventato l’incubo del supermercato di via Belletti a Cesena il rumeno che ieri è stato arrestato da i poliziotti del Commissariato di Cesena.

Nel pomeriggio di ieri il ladro (di circa 40 anni) si era presentato per l’ennesima volta nel supermercato dove già in altre circostanze si era reso autore di furto di generi alimentari di un certo valore. In particolare sembrava interessato a prodotti alimentari italiani di un certo valore. Il ladro seriale era infatti conosciuto da i dipendenti della catena e per questo motivo ieri, appena entrato all’interno del locale, veniva seguito nei suoi movimenti. Il rumeno era notato mentre nascondeva alcuni prodotti, come salumi e diverse quantità di parmigiano, all’interno dello zaino che aveva con sé, pagando alle casse soltanto una bibita. La condotta metteva in allarme i dipendenti che bloccavano il malvivente una volta che questi aveva già superato i dispositivi di controllo, oltre le casse. Nel mentre venivano allertate le forze dell’ordine: immediato l’intervento degli agenti di Polizia che perquisivano l’uomo, trovando all’interno dello zaino i prodotti alimentari rubati, per un valore totale di circa 190 euro. Il ladro era quindi condotto negli uffici di via Don Minzoni, dove gli agenti verificavano che aveva numerose pagine di precedenti a suo carico sempre per il reato di furto, circostanza a riprova di una vera e propria serialità.

I poliziotti, considerata la flagranza di reato e l’effettiva pericolosità, procedevano all’arresto per il reato di furto aggravato. Nella giornata odierna il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.