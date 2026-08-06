Cesena, il ladro seriale di bici ha 70 anni: in casa ne nascondeva 16

Il ladro seriale di bici ne aveva rubate 16. I Carabinieri di Cesena hanno denunciato a piede libero un 70enne, presunto responsabile dei reati di “furto aggravato e ricettazione continuata” di 16 biciclette, rinvenute nella sua disponibilità.

Le indagini dei militari, avviate lo scorso mese di febbraio, hanno permesso di accertare come l’uomo si aggirasse, a bordo della propria auto, in aree pubbliche e private della città, alla ricerca di biciclette da rubare.

I furti sono avvenuti per lo più in centro storico, nei pressi delle rastrelliere, ma anche all’esterno delle abitazioni dei proprietari o negli spazi comuni dei condomini. Le biciclette venivano asportate con le catene e i lucchetti ancora inseriti, caricate sull’autovettura e trasportate all’interno di un terreno attiguo all’abitazione di proprietà dell’uomo. Qui il 70enne, con l’ausilio di un seghetto e di una tenaglia, liberava i velocipedi da catene e lucchetti e ne modificava l’aspetto esteriore, verniciandoli o sostituendone alcuni dettagli (manopole, cestino, portapacchi), in modo da renderli irriconoscibili. Le biciclette così alterate venivano infine cedute ad un mercatino dell’usato per la successiva rivendita.

La Procura della Repubblica di Forlì, ha emesso a suo carico un decreto di perquisizione personale e locale che, eseguito dai carabinieri, ha consentito di rinvenire, presso la sua abitazione, 16 biciclette di varie marche, di presumibile provenienza illecita, del valore complessivo di oltre 5.000 euro, immediatamente sottoposte a sequestro ai fini della riconsegna agli aventi diritto.

Sono tuttora in corso, da parte dei militari, gli accertamenti volti all’identificazione dei proprietari: attività non semplice, trattandosi di beni mobili privi di contrassegni tali da consentirne l’univoca attribuzione.