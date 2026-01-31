Cesena, il ladro seriale delle auto in sosta torna in città nonostante i divieti e finisce ai domiciliari

Giovedì scorso, 29 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cesena, hanno rintracciato e arrestato un 24enne italiano, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cesena, emessa dal Tribunale di Forlì.

Il giovane, presunto autore di svariati furti su auto in sosta e plurime ricettazioni di veicoli rubati, nel novembre scorso era stato sottoposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, alla misura del divieto di dimora a Cesena. Le continue violazioni della misura cautelare, prontamente accertate e segnalate dalle forze dell’ordine, hanno comportato la richiesta da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica, dell’aggravamento della misura che è stata adottata dal Gip di Forlì.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Cesena hanno rintracciato il giovane in una strada della frazione di Sant’Egidio e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato a Ravenna presso una comunità residenziale, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.