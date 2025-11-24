Cesena, il ladro seriale delle auto continua a colpire

Nonostante la pioggia battente della notte tra venerdì e sabato, a Cesena in zona ippodromo è tornato in azione il ladro seriale. L’ipotesi dei residenti è che si tratti dello stesso citato anche nell’ultimo consiglio comunale.

Incurante di un tempo inclemente, il malvivente si è infilato nel cortile di un’abitazione, rompendo il finestrino dell’auto in cerca di contanti e spiccioli, per poi dileguarsi.

Il bottino per il ladro è stato esiguo, ben più ingenti i danni che ha lasciato dietro di sé che per il proprietario dell’auto si sommano alla frustrazione e alla rabbia di ritrovarsi con un finestrino distrutto in una giornata di pioggia e con le temperature in picchiata.

La speranza di chi ha subito li furto è che le telecamere presenti in zona possano aiutare il lavoro delle forze dell’ordine per rintracciare l’autore di questi odiosi gesti e mettere finalmente fine alla sequenza di furti con spaccate degli ultimi tempi.