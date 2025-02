Cesena, il kit “Benvenuto bebè” ai 289 bambini nati nei primi sette mesi del 2024

Si è rinnovata questa mattina nelle sale della Biblioteca Malatestiana Ragazzi la tradizionale cerimonia di consegna del kit ‘Benvenuto bebè’ alla presenza di 289 bambine e bambini nati a Cesena nei primi sette mesi del 2024. Ad incontrare le famiglie sono stati il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo che hanno ribadito come la Malatestiana sia il luogo pubblico per eccellenza dove ogni cesenate si approccia per la prima volta alla lettura.

“In questi anni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – la nostra città è interessata da importanti progettualità nei diversi ambiti, dallo sport alla scuola, senza trascurare i servizi di prossimità, che guardano tutte indiscutibilmente al futuro. Lavoriamo per elevare la qualità della vita della popolazione cesenate e per consegnare ai giovanissimi una città in grado di rispondere efficacemente e in modo aggiornato ai bisogni di ciascuno. Nell’ottica di questo impegno comune – prosegue il sindaco – incontriamo annualmente i nuovi nati, e le loro famiglie, non solo per conoscerci ma anche per presentare loro la città in cui cresceranno e si formeranno, i servizi a disposizione e le opportunità presenti, a partire dai nidi e da tutte le attività dedicate all’infanzia promosse dalla Biblioteca Malatestiana e dal Centro per le famiglie gestito da Asp. A questo proposito, per affiancare i neogenitori e, più in generale, i nuclei familiari, nel 2021 abbiamo istituito l’Agenzia per la famiglia, organismo operativo nato con lo scopo di offrire ai cittadini servizi mirati di supporto, indirizzo, assistenza e accompagnamento che guardano alla cura della persona, dai neonati ai più anziani”.